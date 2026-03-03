Rifiuti verso la Grecia | 4 dirigenti calabresi sotto inchiesta

Quattro dirigenti calabresi sono sotto inchiesta nell’ambito di un’indagine che riguarda un traffico illecito di rifiuti destinati alla Grecia. L’inchiesta riguarda una rete di operazioni illecite coinvolgenti funzionari e dirigenti regionali. Le autorità giudiziarie stanno esaminando i dettagli di questa attività illegale che si estende su più livelli amministrativi.

Una rete complessa di traffici illeciti ha coinvolto vertici amministrativi e funzionari della Regione Calabria, portando a un'inchiesta giudiziaria di vasta portata. La Procura di Bari ha aperto i fascicoli contro quattro dirigenti regionali: Gianfranco Comito, Gabriele Allitto, Clementina Torchia e Claudia Russo. Al centro del meccanismo indagato vi è l'azienda Servizi Ecologici, accusata di aver gestito migliaia di tonnellate di scarti provenienti da comuni calabresi per esportarli in Grecia. L'ipotesi degli inquirenti punta su una falsa classificazione dei rifiuti urbani come speciali, eludendo le norme sulla prossimità e la tracciabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La vicesindaca di Brindisi (FdI) è indagata in un’inchiesta per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e BulgariaLa vicesindaca del Comune di Brindisi, Giuliana Tedesco, è indagata in un’inchiesta su un presunto traffico illecito di rifiuti tra Italia, Grecia e...

Brindisi, la vicesindaca Giuliana Tedesco (FdI) è indagata per traffico illecito di rifiuti verso Grecia e BulgariaUna vicenda giudiziaria e politica sta scuotendo la città di Brindisi, dove la vicesindaca Giuliana Tedesco è al centro di un’inchiesta per presunto...

Bari, scoperto traffico illecito di rifiuti verso la Grecia: azienda calabrese sequestrata e titolare sospesoSecondo quanto emerso dalle indagini, i rifiuti transitavano attraverso il porto di Bari sotto la classificazione tecnica CER 191212, violando le normative nazionali ed europee ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Rifiuti dalla Calabria alla Grecia, inchiesta sulle autorizzazioni: indagati anche dirigenti regionali – NOMISettemila tonnellate di rifiuti classificati come speciali e spediti tra il 2021 e il 2023. Interdittiva per un mprenditore e sequestro dell’azienda. Competenza al gip di Catanzaro ... corrieredellacalabria.it

Nel 2023 l’Unione europea ha esportato circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti verso Paesi terzi. Il dato evidenzia una dipendenza strutturale dalla capacità di trattamento esterna per alcune frazioni. La nuova disciplina europea sulle spedizioni di rifiuti mira a ri x.com

