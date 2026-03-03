Rientri da Dubai nel caos | fino a 40 ore di viaggio e scali per tornare in Italia
Una persona arriva in Italia da Dubai dopo un viaggio durato fino a 40 ore, caratterizzato da lunghe attese e cancellazioni di voli. Durante il percorso, sono stati proposti nuovi itinerari con tappe più lunghe rispetto a quelli programmati. La situazione ha causato disagi e ritardi, rendendo il rientro complicato e prolungato rispetto alle aspettative iniziali.
Ore di attesa, voli cancellati e nuove proposte di rientro con itinerari molto più lunghi del previsto. È questo il quadro che emerge dalle segnalazioni arrivate alla redazione da parte di alcuni comaschi attualmente a Dubai e con cui siamo in contatto.Nelle ultime ore, alla luce delle recenti. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Vedere due albe in un solo viaggio, arriva il volo senza scali più lungo della storia: 22 ore per fare il giro del mondo da Londra a SydneyQantas lancia Project Sunrise: 22 ore consecutive in aria, nuovi Airbus A350 e cabine ripensate per i viaggi ultra-long range Nel 2027 decollerà il...
Alta Velocità nel caos: sabotaggi ai cavi bloccano Roma-Firenze e Roma-Napoli, ritardi fino a 2 ore.Roma, 15 febbraio 2026 – Nuovi atti di sabotaggio hanno paralizzato parzialmente il traffico ferroviario dell'Alta Velocità nelle prime ore di oggi,...
La Caduta di Dubai Un Fenomeno Allarmante Sta Sconvolgendo il Futuro della Città del Lusso!
Una selezione di notizie su Rientri da Dubai
Temi più discussi: Crosetto verso il rientro in Italia via Oman dopo essere rimasto bloccato a Dubai; I primi 127 italiani bloccati rientrano in Italia, Valditara: 'Possibile rientro per gli studenti tra mercoledì e giovedì'; Crosetto: Rientro da Dubai da solo con volo di Stato e pago triplo. Polemiche vergognose; Fiumicino, decine di voli cancellati. Si attende il rientro degli italiani dal Medio Oriente.
Crosetto rientra da Dubai: Torno da solo con un volo di Stato e pago il triploCrosetto lascia Dubai per Mascate e rientra con volo militare, tra polemiche politiche e task force attivata per italiani. blitzquotidiano.it
Le polemiche per il rientro da Dubai del ministro Crosetto. Lui: «Il volo di Stato? Ho rimborsato il triplo del suo costo». Meloni sorpresa dal viaggioL'opposizione chiede le dimissioni, Conte: si è trovato «Nel luogo sbagliato al momento sbagliato, come un turista qualsiasi» ... roma.corriere.it
Salernitani negli Emirati Arabi Uniti raccontano la tensione dopo l’escalation nel Golfo. Testimonianze da Dubai tra difese attive e rientri difficili - facebook.com facebook
Crosetto e le polemiche per il rientro da Dubai: «Il volo di Stato Ho pagato il triplo». Meloni sorpresa dal viaggio x.com