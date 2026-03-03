Rientri da Dubai nel caos | fino a 40 ore di viaggio e scali per tornare in Italia

Una persona arriva in Italia da Dubai dopo un viaggio durato fino a 40 ore, caratterizzato da lunghe attese e cancellazioni di voli. Durante il percorso, sono stati proposti nuovi itinerari con tappe più lunghe rispetto a quelli programmati. La situazione ha causato disagi e ritardi, rendendo il rientro complicato e prolungato rispetto alle aspettative iniziali.