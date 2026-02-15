Alta Velocità nel caos | sabotaggi ai cavi bloccano Roma-Firenze e Roma-Napoli ritardi fino a 2 ore

Un atto di sabotaggio ha causato il blocco parziale dei treni ad alta velocità tra Roma e Firenze, e Roma e Napoli, provocando ritardi fino a due ore. La Rete Ferroviaria Italiana ha subito un allarme rosso a causa di cavi danneggiati durante la notte, lasciando molti passeggeri in coda alle stazioni. Le autorità stanno ancora indagando sui responsabili e sulle motivazioni dietro questi eventi, che hanno interrotto il normale flusso dei treni.

Sabotaggi all’Alta Velocità: Allerta Rossa sulla Rete Ferroviaria Italiana. Roma, 15 febbraio 2026 – Nuovi atti di sabotaggio hanno paralizzato parzialmente il traffico ferroviario dell’Alta Velocità nelle prime ore di oggi, causando ritardi fino a due ore sulle linee Roma-Napoli e Roma-Firenze. I danneggiamenti, concentrati in periferia, miravano a cavi e pozzetti, in un contesto di crescente preoccupazione per possibili azioni coordinate, soprattutto alla luce di episodi simili avvenuti a Bologna e Pesaro durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Un Mattino di Disagi: Danni e Interruzioni sulla Rete.🔗 Leggi su Ameve.eu

