Vedere due albe in un solo viaggio arriva il volo senza scali più lungo della storia | 22 ore per fare il giro del mondo da Londra a Sydney

Nel 2027 decollerà il volo passeggeri non stop più lungo mai operato, destinato a collegare Londra e Sydney in circa 22 ore consecutive, senza scali intermedi. A firmare il progetto è Qantas, compagnia di bandiera australiana, che con questa tratta punta a superare l’attuale record mondiale detenuto dal collegamento New York–Singapore, oggi operato in circa 19 ore. Il nuovo volo diretto ridurrà sensibilment e i tempi complessivi di viaggio tra Europa e Australia, che oggi, tra scali e coincidenze, superano spesso le 28–30 ore. L’obiettivo dichiarato è accorciare le distanze operative e simboliche che da sempre separano l’Australia dal resto del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

