rientrano in italia gli studenti lecchesi bloccati a dubai volo da abu dhabi a milano malpensa

Gli undici studenti di terza e quarta superiore dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco, insieme alle due insegnanti di inglese e matematica, stanno tornando in Italia dopo essere stati bloccati a Dubai. Sono arrivati a bordo di un volo da Abu Dhabi a Milano Malpensa. La loro partenza si è conclusa con l’arrivo nel capoluogo lombardo, segnando il loro rientro nel Paese.

Lecco, 3 marzo 2026 – Gli undici studenti di terza e quarta superiore dell'Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco e le due prof di inglese e di matematica che li accompagnano stanno rientrando in Italia.  Ragazzi e insegnanti erano rimasti bloccati a Dubai, in seguito alla chiusura dello spazio aereo nei cieli del Medio Oriente e della cancellazione di tutti i voli civili a causa dell'offensiva di americani e israeliani contro i Pasdaran in Iran e la conseguenze loro reazione nei confronti degli alleati nella zona del Golfo Persico. Studenti lecchesi bloccati a Dubai, il ministro Valditara rassicura: “ In Italia domani, al più tardi venerdì” Il gruppo è stato trasferito in bus da Dubai all’aeroporto di Abu Dhabi, da dove è partito con un volo charter e atterrerà a Milano Malpensa dopo le 18. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

