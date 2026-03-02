Gli studenti minorenni veneti rimasti bloccati a Dubai torneranno in Italia domani con un volo speciale. La partenza avverrà in pullman dagli alberghi alle 7 del mattino, con destinazione Abu Dhabi, prima del volo diretto a Malpensa. La notizia è stata comunicata da un portavoce, che ha confermato i dettagli logistici del rientro.

PADOVA - Torneranno a casa domani gli studenti minorenni veneti bloccati a Dubai con un volo previsto in arrivo a Malpensa. La partenza in pullman dagli alberghi è fissata alle 7 per Abu Dhabi. Da lì i ragazzi partiranno in aereo e l'arrivo è previsto alle 16 a Milano Malpensa. Lo si apprende dai ragazzi e dalle loro famiglie dopo l'annuncio dato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. L'annuncio di Tajani nelle Commissioni di Camera e Senato «Vorrei condividere alcune buone notizie. Su nostra richiesta domani le Autorità emiratine metteranno a disposizione un volo speciale Abu Dhabi-Milano per il rientro del gruppo di circa 200 studenti minorenni che si trovano nel Paese», ha riferito il ministro degli Esteri Antonio Tajani in audizione nelle commissioni di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Studenti minorenni veneti bloccati a Dubai, domani il rientro a Malpensa. Tajani: «Partenza in pullman dagli alberghi alle 7 per Abu Dhabi, poi il volo speciale»

