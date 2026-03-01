Studenti lecchesi bloccati a Dubai | Stiamo bene ma vogliamo rientrare in Italia al più presto

Undici studenti lecchesi e due insegnanti dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco si trovano a Dubai, dove sono rimasti bloccati a causa della chiusura dello spazio aereo e della cancellazione dei voli in Medio Oriente legate alla guerra in Iran. I giovani hanno comunicato di stare bene, ma desiderano tornare in Italia il prima possibile. La situazione ha impedito loro di lasciare la città, creando una temporanea attesa per il rientro.

Lecco, 1 marzo 2026 – Undici studenti lecchesi e due insegnanti dell’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco sono rimasti bloccati a a Dubai in seguito alla chiusura dello spazio aereo e la cancellazione dei voli in Medio Oriente a causa della guerra in Iran. Fanno parte del gruppo di 204 studenti italiani delle scuole superiori che partecipano al programma World Student Connection, nell’ambito dell’iniziativa “Dubai UN & Abu Dhabi Emirates 2026 – L’Ambasciatore del futuro” per la formazione di giovani interessati alla carriera diplomatica. In queste ore i collegamenti fra gli Emirati Arabi Uniti e i Paesi europei sono nel caos fra voli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

