Una tensione crescente negli Emirati Arabi Uniti coinvolge centinaia di italiani rimasti bloccati tra hotel e aeroporti chiusi. Tra loro c’è BigMama, che ha dichiarato di non aver chiuso occhio e di desiderare soltanto tornare a casa. La situazione si protrae senza che siano ancora state trovate soluzioni immediate, mentre le autorità locali mantengono il controllo sulla chiusura delle strutture.

La tensione negli Emirati Arabi Uniti continua a tenere con il fiato sospeso centinaia di italiani bloccati tra hotel e aeroporti chiusi. Tra loro c’è anche BigMama, che nelle ultime ore ha trasformato l’emergenza in un racconto social continuo, aggiornando i follower quasi minuto per minuto. «È un incubo senza fine», ha scritto, «non abbiamo chiuso occhio, si sentono rumori dal cielo». Mentre la diplomazia lavora sotto traccia e le autorità invitano alla prudenza, la rapper ha scelto la via delle stories su Instagram, condividendo screenshot di allerte e messaggi di emergenza comparsi sui telefoni nella zona di Dubai. «Vi prego, occhi su di noi», ha implorato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - BigMama bloccata a Dubai: “Non abbiamo chiuso occhio, vogliamo solo tornare a casa”

