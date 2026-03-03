Ricercata per maltrattamenti ad un anziano cui faceva da badante 65enne in carcere

I Carabinieri di Prignano sulla Secchia hanno arrestato ieri una donna moldava di 65 anni, ricercata per maltrattamenti ai danni di un anziano che aveva in custodia come badante. La donna, che era sfuggita alla cattura, è stata rintracciata e portata in carcere in esecuzione di un ordine di detenzione.

Ieri a Prignano sulla Secchia i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato una donna di origini moldave di 65 anni, destinataria di un ordine di carcerazione. Il fermo è avvenuto durante un normale servizio di pattugliamento del territorio condotto dai militari della locale Stazione, dipendente.