Non rientra in carcere da un permesso premio ricercata Alba Sevillano | nel 2011 aveva ucciso la vicina

Alba Sevillano, condannata nel 2011 per aver ucciso la vicina, è nuovamente ricercata dopo essere fuggita dal carcere di Bollate ieri. La donna di 42 anni non si trovava in carcere per un permesso premio, ma si era trovata lì per scontare una pena definitiva. La sua fuga ha causato subito allarme tra le forze dell’ordine, che stanno cercando di rintracciarla. Un testimone avrebbe visto Sevillano aggirarsi nella zona poco prima della sparizione.

È ricercata Alba Leonara Sevillano Zambrano, la donna di 42 anni che ieri è evasa dal carcere di Bollate. Nel 2011 aveva ucciso l'anziana vicina di casa. Alba Sevillano, condannata per aver ucciso Franca Monfrini nel 2011, è sfuggita al controllo delle autorità mentre era in permesso dal carcere. Una donna ecuadoriana, condannata per aver strangolato un'anziana nel 2011, non è rientrata nel carcere di Bollate dopo aver ottenuto un permesso. La 42enne ecuadoriana Alba Leonor Sevillano Zambrano non è rientrata nel carcere di Bollate (Milano) dopo aver fruito di un permesso. La donna era reclusa per l'omicidio di una donna di 81 anni avvenuto a Milano.