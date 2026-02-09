Sclerosi Multipla | Virus EBV e cellule T CD8+ al centro di una nuova ricerca sull’origine autoimmune della malattia

Un nuovo studio condotto a San Francisco mette in luce come il virus Epstein-Barr possa scatenare la sclerosi multipla. I ricercatori dell’Università della California hanno scoperto che le cellule T CD8+ potrebbero essere il tramite tra l’infezione e la risposta autoimmune che danneggia il sistema nervoso. La ricerca apre la strada a possibili novità nei trattamenti e nella diagnosi della malattia.

Ecco l’articolo, strutturato secondo le tue indicazioni: San Francisco, 9 febbraio 2026 – Una svolta nella comprensione della sclerosi multipla arriva dagli Stati Uniti, dove un team di ricercatori dell’Università della California a San Francisco ha identificato un possibile meccanismo chiave attraverso cui il virus di Epstein-Barr potrebbe innescare la risposta autoimmune alla base della malattia. Lo studio, pubblicato su Nature Immunology, evidenzia un’attività anomala delle cellule T CD8+ nel sistema nervoso centrale dei pazienti, aprendo nuove prospettive per trattamenti mirati. La sclerosi multipla, una patologia autoimmune che colpisce quasi un milione di persone negli Stati Uniti, ha da sempre rappresentato una sfida diagnostica e terapeutica.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su SanFrancisco EBV Sclerosi multipla, scoperto il meccanismo che collega un'infezione virale molto diffusa e una predisposizione genetica specifica all'origine della malattia Una recente ricerca pubblicata su Cell ha identificato il meccanismo molecolare che collega l’infezione da virus di Epstein-Barr e una predisposizione genetica alla sclerosi multipla. Sclerosi multipla e virus di Epstein-Barr: scoperto il meccanismo che può scatenare la malattia Recenti studi hanno identificato un possibile collegamento tra il virus di Epstein-Barr, noto per causare la mononucleosi, e lo sviluppo della sclerosi multipla. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su SanFrancisco EBV Argomenti discussi: Così il virus di Epstein Barr può innescare la sclerosi multipla; Sclerosi multipla, identificato il ruolo di EBV. Sclerosi multipla, identificato il ruolo di EBVUno studio UCSF identifica come il virus di Epstein-Barr possa innescare una risposta immunitaria anomala nel sistema nervoso centrale. tomshw.it Sclerosi multipla: due nuovi tasselli sul ruolo del virus di Epstein-BarrIl legame tra sclerosi multipla e infezione da virus di Epstein-Barr è noto da diversi decenni, ma si è rafforzato progressivamente fino a diventare molto solido negli ultimi anni. La sclerosi multipl ... osservatoriomalattierare.it Convegno: Centro Sclerosi Multipla Una giornata dedicata a chi affronta la Sclerosi Multipla; sabato 7 febbraio 2026, il Centro Sclerosi Multipla incontra i suoi pazienti per una giornata di condivisione, informazione e confronto. Un’occasione importante per ap facebook MS: MADE OF SYSTEMS La sclerosi multipla è il risultato dell’interazione tra biologia, ambiente e tecnologia. A Siracusa, l’8–9 maggio, il congresso ECM organizzato Elma Academy esplora un approccio sistemico e multidisciplinare alla SM. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.