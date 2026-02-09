Il professor Cristian Ripoli spiega come la ricerca italiana si sta concentrando su un nuovo approccio contro l’Alzheimer. Invece di puntare solo a bloccare le cause molecolari, i ricercatori cercano di rafforzare le sinapsi, le connessioni tra i neuroni, per aiutare il cervello a resistere al deterioramento. Ripoli, premiato con il Mid Career Award 2025, dice che questa strategia potrebbe cambiare le carte in tavola nella lotta alla malattia.

Il progetto guidato da Ripoli punta allo sviluppo di proteine ingegnerizzate in grado di intervenire sul malfunzionamento sinaptico, uno degli elementi centrali della malattia di Alzheimer. Un approccio che si discosta dalle strategie più diffuse, spesso focalizzate sull'eliminazione delle proteine tossiche come beta-amiloide e tau, e che propone invece di agire sulle conseguenze funzionali della patologia: la perdita di plasticità neuronale e la vulnerabilità delle connessioni tra neuroni. Il Mid Career Award non rappresenta solo un sostegno economico, ma un vero e proprio acceleratore di carriera e di idee, pensato per consolidare risultati scientifici in una fase cruciale del percorso dei ricercatori.

© Vanityfair.it - Alzheimer, rafforzare le sinapsi per contrastare la malattia: la nuova sfida della ricerca italiana spiegata dal suo promotore

Alzheimer, una nuova strategia dal Cnr napoletano: rafforzare le difese naturali del cervelloL’Alzheimer rappresenta oggi la forma più diffusa di malattia neurodegenerativa e una delle principali sfide sanitarie a livello globale. In questo scenario, i risultati ottenuti aprono prospettive ... ilfattovesuviano.it

Alzheimer, una nuova molecola aiuta il cervello a rafforzare le difeseLa ricerca sull’Alzheimer punta su un approccio innovativo che interviene precocemente sui meccanismi biologici della neurodegenerazione ... fortuneita.com

Presso la RSA Madre Pia e la RSA Alzheimer di Universo Salute Opera Don Uva Bisceglie si è celebrata ieri la Giornata dei Calzini Spaiati, un appuntamento che ogni anno assume un valore profondo per la comunità e per l'operato quotidiano della struttura. facebook

Una piccola “molecola smart” contro l’Alzheimer: lo studio del Cnr Rafforzamento delle difese naturali del cervello e la modulazione dell'immunità innata cerebrale per sostenere le funzioni neuronali e la memoria. x.com