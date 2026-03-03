Giornata dell’udito quando l’orecchio è sentinella dell’ictus

In occasione della Giornata mondiale dell’udito, gli esperti hanno segnalato che i disturbi uditivi possono essere segnali di possibili ictus e altre patologie neurologiche. Questa giornata mira a sensibilizzare sull’importanza della salute dell’orecchio e delle eventuali relazioni con problemi più gravi. La ricerca evidenzia un collegamento tra i disturbi dell’udito e alcuni eventi neurologici acuti.

Nella Giornata mondiale dell'udito dalla ricerca scientifica arriva un campanello d'allarme: i disturbi uditivi potrebbero essere indicatori di ictus e patologie neurologiche gravi. Un'evidenza in tal senso arriva da uno studio pubblicato su The Lancet Neurology, condotto presso l'Ucl Queen Square di Londra. L'ictus della circolazione posteriore del cervello – evidenziano i ricercatori – rappresenta uno dei casi in cui l'alterazione dell'udito può essere sottovalutata. Questo si manifesta non con segni riconoscibili come paralisi del volto, degli arti o disturbi del linguaggio, ma con sintomi più sfumati: vertigini, capogiri e appunto problemi uditivi.