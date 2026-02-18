Il comitato di quartiere Marina Centro organizza un’assemblea domani alle 21 all’ex Cinema delle Palme, per discutere del futuro di piazza Montebello, della sicurezza e del decoro urbano. La riunione nasce dalla crescente preoccupazione dei residenti per il degrado e i problemi di ordine pubblico nella zona. I cittadini vogliono trovare soluzioni concrete per rendere più vivibile e sicura piazza Montebello, che da tempo mostra segni di abbandono e incuria.

Sarà dedicata al futuro di piazza Montebello, alla sicurezza e al decoro urbano l’assemblea pubblica convocata per domani alle 21 all’ex Cinema delle Palme, dal comitato di quartiere Marina Centro. Al centro dell’incontro il progetto di restyling della piazza e le modifiche alla viabilità, con l’avvio dei lavori fissato per il primo marzo e un cantiere destinato a durare 278 giorni, pari a circa dieci mesi. Ma il Comune, a quell’incontro, non ci sarà. Tema chiave della serata sarà la riqualificazione dell’area e la riorganizzazione del traffico, a partire dalla prevista chiusura al traffico di via Montebello, uno degli elementi centrali dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marina centro, assemblea su piazza Montebello

Piazza Montebello, aggiudicati i lavoriA Piazza Montebello si compie un passo importante con l’assegnazione dei lavori di restyling.

Leggi anche: Non solo movida: “Centro Vivo" anima di giorno Piazza Marina e dintorni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.