Carpi concluso il restauro di una delle Stanze del vescovo

A Carpi è stato portato a termine il restauro di una delle Stanze del Vescovo nel Palazzo dei Pio. Dopo oltre due secoli, sono stati restaurati il fregio sulla sommità delle pareti e il soffitto a cassettoni in legno, risalenti all’epoca di Alberto III Pio, circa tra il 1518 e il 1520. I lavori hanno restituito visibilità agli elementi decorativi originali.

È stato completato il restauro di una delle cosiddette Stanze del Vescovo a Palazzo dei Pio e, dopo oltre due secoli, rivedono la luce lo splendido fregio sulla sommità delle pareti e il soffitto a cassettoni in legno che risalgono all'epoca di Alberto III Pio, circa tra il 1518 e il 1520.