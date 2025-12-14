il mondo di puccini le fotografie restaurate

Diciannove fotografie restaurate offrono uno sguardo affascinante nel mondo di Giacomo Puccini, catturando momenti di vita e passioni del celebre compositore. Queste immagini, provenienti dall’archivio del pittore lucchese Luigi De Servi, restituiscono un’immagine più intima e autentica di uno dei più grandi protagonisti dell’opera italiana.

Diciannove fotografie che immortalano Giacomo Puccini ‘riemergono’ dall’archivio del celebre pittore lucchese Luigi De Servi. Grazie al restauro (nella foto) di Eugenia Di Rocco e all’attento lavoro di digitalizzazione di Enrica Quaranta, infatti, questi materiali esclusivi saranno ora visibili al pubblico all’interno del Puccini Museum di Lucca. Si tratta di dodici fototipi positivi - che comprendono aristotipie e albumine montate su supporto secondario e gelatine ai sali d’argento - e sette negativi alla gelatina-bromuro d’argento su lastra di vetro, e fanno parte delle collezioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca che li ha acquisiti dagli eredi del pittore nel 2013, per poi finanziarne il restauro. Lanazione.it

