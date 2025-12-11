Scontro fra mezzi pesanti chiusa l’A1 nel tratto senese

Un incidente tra due mezzi pesanti ha causato la chiusura dell’A1 nel tratto senese di Sinalunga. L’incidente, avvenuto al chilometro 405, ha provocato gravi disagi e ritardi sulla principale arteria autostradale. La strada rimane chiusa mentre le operazioni di soccorso e di gestione dell’emergenza sono in corso.

Sinalunga (Siena), 11 dicembre 2025 – Gravi disagi sull’Autostrada del Sole per un incidente che ha visto coinvolti due mezzi pesanti all’altezza del chilometro 405, nel tratto senese. L’incidente è avvenuto alle 17,30 circa sulla A1 nel tratto compreso tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze e la coda che si è formata ha raggiunto gli 8 chilometri, a causa della momentanea chiusura del tratto. Segnalati anche due chilometri di coda per curiosi sull’altra carreggiata. Nella zona peraltro, ma fra Chiusi e Fabro, è segnalata nebbia con visibilità a circa 150 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 e i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it