Riaperte 13 anni dopo le indagini sulla morte di David Rossi | l'annuncio di Massimo Giletti sui social

Dopo 13 anni, le indagini sulla morte di David Rossi sono state riaperte. Rossi era il responsabile della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena e morì il 6 marzo 2013 precipitando dalla finestra del suo ufficio al terzo piano. L’annuncio è stato dato da Massimo Giletti sui social.

