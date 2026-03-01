Durante l’evento Elimination Chamber allo United Center, Rhea Ripley ha ottenuto la vittoria e ha conquistato la possibilità di sfidare Jade Cargill a WrestleMania. La vittoria di Ripley ha aperto la strada a una nuova sfida nel cartellone principale e ha suscitato aspettative per l’appuntamento più importante dell’anno nel mondo del wrestling.

L’apertura di Elimination Chamber allo United Center ha regalato emozioni forti e ha delineato un possibile dream match per lo show clou dell’anno. La gabbia d’acciaio ha avviato la serata rimescolando drasticamente le gerarchie della divisione femminile, aprendo una fase di incontri intensi e inattesi. L’evento ha visto subito una svolta cruciale con l’eliminazione prematura di Alexa Bliss, una delle favoriti della vigilia. La sua uscita di scena nelle fasi iniziali ha lasciato il pubblico di Chicago in uno stato di shock, alterando i pronostici e aprendo la strada a nuove dinamiche nella contesa femminile. Dopo l’eliminazione di Bliss, la contesa ha proseguito in modo intenso, culminando in un incontro tra Rhea Ripley e Jade Cargill. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rhea Ripley vince la Elimination Chamber: sfida a Jade Cargill per WrestleMania

Sfida d'élite per Jade Cargill a WrestleMania 42Nell’orizzonte della WWE, l’attenzione è concentrata sullo sviluppo del SmackDown Women’s Championship, tra piani iniziali e possibili cambi di rotta...

Rhea Ripley conquista il suo posto a WrestleMania 42l'apertura di elimination chamber ha rimescolato le gerarchie della divisione femminile, offrendo una contesa all’interno della gabbia d’acciaio...

CODY RHODES e TIFFANY STRATTON vinceranno a WWE ELIMINATION CHAMBER 2026

Una selezione di notizie su Rhea Ripley.

Discussioni sull' argomento Rhea Ripley vola a WrestleMania 42, trionfo nell'Elimination Chamber femminile; WWE Elimination Chamber: Rhea Ripley vola a WrestleMania 42.

WWE Elimination Chamber: Rhea Ripley vola a WrestleMania 42Nel primo match di Elimination Chamber, Rhea Ripley vince un match ricco di colpi di scena, superando Tiffany Stratton nel finale ... spaziowrestling.it

Pluribus, Rhea Seehorn ha accettato la parte a scatola chiusaRhea Seehorn è la protagonista di Pluribus, la nuova serie tv ideata da Vince Gilligan, e ha ammesso di aver accettato subito la proposta senza neppure leggere la sceneggiatura. Dopo aver conquistato ... comingsoon.it

A SmackDown da Louisville, Rhea Ripley e Iyo Sky perdono i titoli di coppia al termine di un grande match: Lash Legend e Nia Jax sono le nuove campionesse WWE. Ripley entrerà nella Chamber di stanotte senza cintura sulla spalla. #wwenews #wweitalia x.com

È Giulia contro Rhea Ripley a WWE SmackDown! Non perderti l'episodio dello show con commento in italiano in onda dalle 23:15 o in replica domenica dalle 10:30 su DMAX Italia! facebook