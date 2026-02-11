A Firenze, gli esperti confermano che le case green nel settore del lusso valgono fino al 30% in più rispetto a quelle tradizionali. In Toscana, sempre più acquirenti preferiscono immobili che rispettano l’ambiente, e i prezzi stanno già rispecchiando questa tendenza. Chi compra ora, potrebbe recuperare già nel breve termine.

Firenze, 11 febbraio 2026 – “Nel mercato immobiliare di lusso la sostenibilità non è più una moda, ma un fattore economico misurabile. Si stima che le abitazioni di fascia alta con elevate prestazioni energetiche registrano un aumento di prezzo compreso tra il 20% e il 30% rispetto a proprietà tradizionali comparabili”. A dirlo è Gabriele Carratelli, fondatore di Carratelli Holding, gruppo che opera anche nel settore della riqualificazione energetica attraverso Carratelli Engineering, divisione specializzata in progetti di efficientamento e restauro di immobili storici e contemporanei. “Il trend – spiega Carratelli – interessa in modo diretto Toscana e Lazio, due tra le regioni più attrattive per il real estate di pregio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Immobiliare, gli esperti: “Immobili green valgono fino al 30% in più in Toscana”

Approfondimenti su Immobiliare Lusso

La domanda di casolari e ville private a Firenze resta alta, anche nel 2026.

L'introduzione di un limite di 30 kmh nel centro di Roma mira a ridurre gli incidenti, ma può anche aumentare lo stress tra gli automobilisti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Immobiliare Lusso

Argomenti discussi: Immobiliare, gli esperti del settore: Gli immobili green valgono fino al 30% in più in Toscana; Conviene acquistare casa nel 2026: le previsioni degli esperti; Immobiliare, gli esperti: Resta alta la richiesta per casolari e ville private; Mercato immobiliare 2026, le previsioni: Prezzi case in lieve aumento e canoni in salita.

«Andamento positivo nel 2025 per il mercato immobiliare: cresce la richiesta di ristrutturato e efficientato. Però si costruisce poco…»Insieme a tre esperti del settore, Riccardo Ortiz (Fiaip), Boris Preti (Fimaa) e Vincenzo Olivadoti (Anama), un focus sulle aree di Busto Arsizio, Valle Olona e Castellanza, ma anche del Lago Maggiore ... varesenoi.it

Immobiliare, gli esperti: Resta alta la richiesta per casolari e ville privateNon si ferma l'onda lunga post Covid ... msn.com

Toscana, gli esperti dell'immobiliare: "Alta la richiesta per casolari e ville private, non si ferma l'onda lunga post Covid". Il presidente di Carratelli Holding: "Questa esigenza risponde a un nuovo modo di vivere e lavorare, che privilegia la qualità della vita e - facebook.com facebook

#Fiaip, in collaborazione con Lex Consult, organizza il webinar “l’Avvocato risponde” riservato agli associati alla Federazione. Ogni mese dei legali specializzati in materia di intermediazione immobiliare risponderanno agli agenti immobiliari professionali. Q x.com