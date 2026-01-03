In attesa del trasloco allo Sportitalia Village Renate derby al Città di Meda con la Pergolettese Ossessione gialloblù | mettere fine alla serie nera

Alle 17.30 si disputa il derby lombardo tra Renate e Pergolettese al Città di Meda, in attesa del trasferimento allo Sportitalia Village di Carate Brianza previsto per il 2026/2027. La sfida rappresenta un’occasione importante per i gialloblù, determinati a interrompere la serie negativa e a consolidare la propria posizione in classifica. Una partita che promette intensità e attenzione, in un contesto di transizione per il club.

MEDA (Monza e Brianza) Derby lombardo alle 17.30 tra Renate e Pergolettese, in campo al Città di Meda (in attesa del “trasloco“ nerazzurro, nel 20262027 allo Sportitalia Village di Carate Brianza). La squadra di Foschi cerca altri punti pesanti in chiave playoff (+1 sull’undicesima) dopo la convincente vittoria con la Pro Patria dove la squadra ha impressionato per qualità di gioco. Critica invece la situazione in casa Pergolettese: il successo manca da due mesi, gialloblù al terz’ultimo posto in piena zona playout (-6 dalla salvezza). Tradotto: vietato sbagliare. Stando alle indicazioni della rifinitura Tacchinardi dovrebbe riproporre il modulo 3-5-2 che dovrà essere solido in tutte le zone del campo per contrastare al meglio la forte squadra di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

