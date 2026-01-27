Serie C Il Carpi stringe per Giani Lecco e Renate defilate Colpaccio dei giovani biancorossi | vittoria a Sassari

La trattativa per Elia Giani tra Carpi e Pisa è in fase conclusiva. I biancorossi puntano a rinforzare il reparto offensivo, con decisioni che verranno definite nelle prossime ore. La scelta di Giani rappresenta un tassello importante nel mercato attuale, mentre Lecco e Renate si tengono in seconda linea. Seguiranno aggiornamenti sulle operazioni in corso e sui possibili sviluppi della sessione di trasferimenti.

Sono ore decisive per l’approdo di Elia Giani a Carpi. Il ds Bernardi sta intensificando in contatti col giocatore e con il Pisa che ne detiene il cartellino per consegnare fra oggi e domani a mister Cassani il trequartista classe 2000. Giani ha ripreso domenica ad allenarsi a Brescia dopo la gara di sabato in cui ha giocato i 10’ finali, ma ieri e oggi i lombardi sono fermi visto che poi giocheranno solo lunedì in posticipo. Due giorni in cui il Carpi conta di chiudere per il giocatore, anche perché col passare delle ore le altre società che si erano mosse stanno prendendo strade alternative. Il Lecco, che era forte su Giani, è stato bloccato dal ’veto’ del Brescia stesso, con cui si sta giocando il 2° posto del girone ’A’ di Lega Pro, e ha virato su Parker della Pergolettese; il Renate pure interessato ieri ha definito l’arrivo di Fall svincolato dal Milan Futuro, resta solo la Virtus Verona anche se il giocatore, forte della grande stima di Bernardi che lo ha avuto a Fiorenzuola, è orientato verso Carpi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

