reimpiego dei soldi delle mafie noi puntiamo a migliaia di firme

Giovanni Arzuffi, presidente dell’Osteria sociale La Tela, invita a firmare una petizione per bloccare il reimpiego dei soldi provenienti dalle mafie. L’obiettivo è raccogliere migliaia di firme per sostenere questa iniziativa. L’appello si rivolge a chi desidera contribuire a contrastare i traffici illeciti e supportare progetti di recupero sociale. La campagna si concentra sulla sensibilizzazione e sulla mobilitazione della comunità.

"Diamo linfa al bene". È l'invito di Giovanni Arzuffi, presidente dell'Osteria sociale La Tela. "Sabato e domenica si terrà una raccolta firme per far sì che il 2% del Fondo unico di giustizia (Fug), sottratto alle mafie, sia reinvestito per far crescere scuole, cooperative, comunità, futuro", spiega. L'iniziativa è promossa dall'Osteria rescaldinese – bene confiscato alla 'ndrangheta – con il presidio Libera e l'Anffas di Legnano, oltre all'associazione Cielo e Terra, per celebrare la legge 109 del 1996 con cui l'Italia ha scelto di restituire alla collettività ciò che le mafie avevano sottratto. "Da allora oltre 1.200 esperienze di riuso...

