Sì al riscatto delle case Peep per migliaia di pescaresi il Pd | Centrodestra diserta l' aula possibile grazie a noi

Il consiglio comunale di Pescara ha approvato il riscatto delle case Peep, una decisione che coinvolge migliaia di residenti. La delibera è passata con il voto favorevole, ma il Partito Democratico rivendica il merito di aver portato avanti l’iter, sottolineando che senza la loro opposizione la proposta non sarebbe passata. I consiglieri di maggioranza, invece, sono rimasti in aula assenti, lasciando campo libero alla maggioranza. La vicenda accende un dibattito sulla forza delle opposizioni e sulla presenza dei consiglieri

Sì anche quest'anno al riscatto degli alloggi Peep (Piani di edilizia economica e popolare). Passa la delibera in consiglio comunale e il Pd rivendica: se è stato possibile è solo "grazie alle opposizioni" e questo perché, denunciano, "i consiglieri che sostengono la giunta Masci hanno disertato la seduta delicata e importante per migliaia di pescaresi, col rischio che non entrasse immediatamente in vigore una delibera attesa ogni anno che semplifica il riscatto degli alloggi Peep, nei quali vivono decine di migliaia di pescaresi". "Un atteggiamento irresponsabile che dimostra come ormai la giunta e la sua maggioranza siano allo sbando", affermano i consiglieri comunali Pd ora di nuovo in corsa alle elezioni parziali dell'8 de del 9 marzo.

