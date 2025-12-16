Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti | Il nuovo contratto viola le norme Ue rischio di aumento dei costi oltre il 50%

La Corte dei Conti ha segnalato che il nuovo contratto per il Ponte sullo Stretto viola le normative europee, rischiando un aumento dei costi superiore al 50%. Il decreto del ministero dei Trasporti che ha aggiornato la convenzione con la società Stretto di Messina è considerato incompatibile con le regole comunitarie sulla modifica dei contratti in corso di validità.

© Ilfattoquotidiano.it - Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti: “Il nuovo contratto viola le norme Ue, rischio di aumento dei costi oltre il 50%” Il decreto del ministero dei Trasporti che ha aggiornato la convenzione con la società Stretto di Messina per la realizzazione del Ponte è incompatibile con le regole europee sulla modifica dei contratti in corso di validità. Lo si legge nelle motivazioni, depositate martedì, della sentenza con cui lo scorso 17 novembre la Corte dei conti aveva bocciato il provvedimento. Per poter “evitare lo svolgimento di una nuova gara e far rivivere un contratto risalente a diversi anni prima”, nello specifico al 2005, il ministero guidato da Matteo Salvini avrebbe dovuto fornire “prova certa e rigorosa del contenimento dell’aumento di prezzo entro il limite del 50% del valore del contratto iniziale”: invece, scrivono i giudici contabili, la valutazione dei costi aggiuntivi in misura pari a 787. Ilfattoquotidiano.it Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ponte sullo Stretto, lo stop della Corte dei Conti - Porta a porta 29102025 Ponte sullo Stretto, motivazioni Corte dei Conti su bocciatura decreto Mit: “Non rispetta norme Ue” - Secondo i magistrati contabili il provvedimento del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta incompatibile con le norme europee sulla modifica dei contratti. msn.com

Ponte, la Corte dei conti: “Iter non rispetta norme Ue, il governo si fermi” - Pubblicata la delibera dei magistrati contabili che boccia il “contratto” tra Mit, Mef e Stretto di Messina: “Criteri modificati, va fatta una nuova gara. repubblica.it

+++ Botta e risposta all'Ars tra Aricò e De Luca sul Ponte sullo Stretto: "Il cofinanziamento della Regione è previsto dalla legge dello Stato" +++ Leggi https://qds.it/cateno-de-luca-piccona-ponte-stretto-binario-morto-schifani-svincoli-fondi-fsc/ - facebook.com facebook

#Salvini: "Il Ponte sullo Stretto è un'opera che gli italiani aspettano da decenni, moderna, sostenibile e sicura. La Corte dei Conti ha fatto alcuni rilievi: ci prenderemo qualche mese in più, ma li supereremo rispondendo punto su punto, insieme a tecnici, avvoc x.com

