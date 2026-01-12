Azione alla Giunta Proietti | Equità per Terni e l' Orvietano La coesione dell' Umbria passa per i servizi reali
Azione alla Giunta Proietti: “Equità per Terni e l'Orvietano. La coesione dell’Umbria passa per i servizi reali”. Come partito, abbiamo sostenuto Stefania Proietti per promuovere un governo regionale basato su pragmatismo e competenza, con l’obiettivo di garantire un’attenzione concreta alle esigenze di tutti i territori umbri. La nostra azione mira a rafforzare i servizi e a favorire uno sviluppo equilibrato, valorizzando le realtà locali e le loro specificità.
"Come Azione, abbiamo sostenuto Stefania Proietti mossi da una precisa volontà: portare pragmatismo e competenza al governo dell'Umbria. Oggi, pur senza deleghe esecutive, onoriamo quel mandato nel modo più alto, ovvero restando una forza vigile e, dove necessario, critica. Lo facciamo per un.
