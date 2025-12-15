Fratelli d’Italia Umbria critica la decisione della Giunta Proietti di aumentare l’addizionale regionale IRPEF dal 2026, accusandola di vanificare il taglio fiscale promosso dal Governo. L’intervento mira a evidenziare le conseguenze di questa scelta sulle tasche dei cittadini e le implicazioni politiche della misura.

Aumento addizionale IRPEF, Fratelli d'Italia Umbria attacca la Giunta Proietti: "Così si annulla il taglio fiscale del Governo"

Fratelli d’Italia Umbria interviene duramente contro la decisione della Giunta regionale guidata da Proietti di aumentare l’addizionale regionale IRPEF a partire da gennaio 2026. Secondo il partito, la misura finirà per vanificare gli effetti della riduzione dell’IRPEF e del costo del lavoro attuata dal Governo Meloni, impedendo a lavoratori e famiglie umbre di beneficiare di un reale incremento del reddito disponibile. In una nota, FdI sottolinea come l’aumento delle tasse regionali colpirà in modo particolare lavoratori dipendenti e ceto medio, con un aggravio fiscale stimato tra i 200 e oltre i 1. Laprimapagina.it

