Aumento addizionale IRPEF Fratelli d’Italia Umbria attacca la Giunta Proietti | Così si annulla il taglio fiscale del Governo
Fratelli d’Italia Umbria critica la decisione della Giunta Proietti di aumentare l’addizionale regionale IRPEF dal 2026, accusandola di vanificare il taglio fiscale promosso dal Governo. L’intervento mira a evidenziare le conseguenze di questa scelta sulle tasche dei cittadini e le implicazioni politiche della misura.
Fratelli d’Italia Umbria interviene duramente contro la decisione della Giunta regionale guidata da Proietti di aumentare l’addizionale regionale IRPEF a partire da gennaio 2026. Secondo il partito, la misura finirà per vanificare gli effetti della riduzione dell’IRPEF e del costo del lavoro attuata dal Governo Meloni, impedendo a lavoratori e famiglie umbre di beneficiare di un reale incremento del reddito disponibile. In una nota, FdI sottolinea come l’aumento delle tasse regionali colpirà in modo particolare lavoratori dipendenti e ceto medio, con un aggravio fiscale stimato tra i 200 e oltre i 1. Laprimapagina.it
In consiglio l’aumento Irpef: “Coraggio politico”. FdI protesta con Pinocchio
