La Cgil sul Programma operativo sanitario della Regione | Pronti al confronto e a fare proposte

La Cgil Abruzzo risponde al Programma operativo sanitario della Regione. Il segretario regionale Carmine Ranieri spiega che le slide presentate dalla giunta Marsilio sono solo un riassunto e che sono pronti ad aprire il confronto e a proporre soluzioni concrete. La posizione è chiara: si vogliono approfondire i dettagli e lavorare insieme per migliorare il sistema sanitario.

Arriva il commento del segretario regionale della Cgil Abruzzo Carmine Ranieri, in merito alla questione del Programma operativo sanitario 202628 presentato dalla giunta Marsilio nei giorni scorsi, evidenziando come le slide fornite siano solo una sintesi dei punti su cui si sviluppa l'intero.

