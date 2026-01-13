Cgil Cisl e Uil al sindaco Trantino | Pronti al confronto ma servono scelte condivise e concrete

Cgil, Cisl e Uil si rivolgono al sindaco Trantino, dichiarando la loro disponibilità al confronto sul Piano degli Immobili pubblici di Catania. Le organizzazioni sindacali ribadiscono l'importanza di scelte condivise e concrete per affrontare le sfide della città e della sua area metropolitana. Ritenendo che non sia mai troppo tardi, si mostrano aperte a un dialogo costruttivo, auspicando un percorso collaborativo con l’amministrazione comunale.

"Non è mai troppo tardi. Se davvero il sindaco di Catania e della Città metropolitana Enrico Trantino vuole avviare oggi un percorso di confronto con Cgil-Cisl-Uil, come ha annunciato lui stesso parlando del Piano degli Immobili pubblici, noi ci siamo". Un'apertura che i sindacati accolgono con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Aral, Cgil Cisl e Uil Funzione pubblica: "Servono certezze, non rassicurazioni generiche" Leggi anche: Infrastrutture, il sindaco Lattuca incontra Legacoop: "Servono scelte condivise per tutta la Romagna" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cgil Cisl e Uil sui Centri per l'impiego della Regione: Colpo di mano sui diritti dei lavoratori, scatta lo stato di agitazione; Woolrich, sospesi i trasferimenti. La proprietà apre al confronto: Un piccolo spiraglio di luce; Sanità calabrese in affanno, incontro tra CGIL CISL UIL e Occhiuto; Sito Istituzionale | Ama: concluse procedure assunzione per nuovi addetti. Amap nel mirino dei sindacati: chiesto incontro urgente e revoca delibera sull’organigramma - Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil hanno scritto al sindaco Lagalla, nel suo ruolo di presidente dell’Ati Palermo, per sollecitare un incontro urgente ... sicilianews24.it

Eccidio delle Fonderie, il ricordo: "Lotte sociali, fu un’esecuzione. Dignità del lavoro una priorità" - Il sindaco: "Conservare la memoria di quei morti è il modo migliore di rendere vivo il valore de ... msn.com

Scontro sulle gestione dell’Amap, i sindacati scrivono al sindaco ma risponde l’Amministratore Unico Sciortino - A far scoppiare il caso è stata la delibera di approvazione dell’organigramma dell’Amap e avvio delle procedure di selezione interna per la copertura dei ruoli apicali relativi ai nuovi servizi societ ... blogsicilia.it

A quasi un anno dall’incendio che ha distrutto l’azienda, lo rendono noto i sindacati Cgil, Cisl e Uil. Sono 164 i lavoratori a rischio - facebook.com facebook

VERTENZA SMART PAPER, SINDACATI CGIL, CISL E UIL IN PRESIDIO ALLA REGIONE BASILICATA: SERVE UNA NUOVA STRATEGIA INDUSTRIALE PER IL LAVORO x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.