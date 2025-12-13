Reggio Calabria e il valore delle Circoscrizioni | ricucire il rapporto tra istituzioni e cittadini

Il dibattito sul ritorno delle circoscrizioni a Reggio Calabria rappresenta un punto focale per rafforzare la partecipazione democratica e migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni. La questione coinvolge aspetti di rappresentanza territoriale e vicinanza amministrativa, rinnovando l’attenzione sul ruolo delle circoscrizioni come strumenti fondamentali per una gestione più efficace e vicina alle esigenze della comunità.

Il dibattito sul ritorno delle circoscrizioni a Reggio Calabria torna al centro dell’attenzione politica e istituzionale, riaccendendo il confronto su partecipazione democratica, rappresentanza territoriale e vicinanza tra cittadini e amministrazione comunale; un tema di grande rilevanza per la. Reggiotoday.it Reggio Calabria, in commissione si discute ancora di circoscrizioni. Milia e Ripepi: “pronti a ripresentare l’Odg in consiglio” - Nella commissione controllo e garanzia, presieduta dal consigliere Massimo Ripepi, è stato audito il dott. strettoweb.com

Reggio Calabria, l’imprenditore Borrelli: “circoscrizioni necessarie, gioco di potere dell’amministrazione Falcomatà” - “Ieri, durante la seduta della seconda Commissione a Palazzo San Giorgio, è andato in scena l’ennesimo gioco di potere di questa amministrazione, ancora una volta a discapito di Reggio e dei Reggini”, ... strettoweb.com

