Cedro a Reggio Calabria | le nuove circoscrizioni come strumento di democrazia partecipata o strumento politico?

A Reggio Calabria si discute animatamente sulle nuove circoscrizioni comunali. Da una parte, alcuni vedono in questa riforma uno strumento di democrazia partecipata, dall’altra puntano il dito contro possibili giochi politici. Il confronto si accende tra le forze in campo e le tensioni emergono chiaramente. Le nuove suddivisioni stanno dividendo il mondo politico e i cittadini, che si chiedono se questa scelta favorisca davvero la partecipazione o serva a consolidare interessi di parte.

A Reggio Calabria, il dibattito sulle nuove circoscrizioni comunali si è trasformato in un fronte politico acceso, con accuse reciproche che mettono in luce tensioni profonde tra le forze in campo. La questione riguarda la struttura e il funzionamento delle circoscrizioni, strumenti istituzionali pensati per avvicinare la politica ai cittadini, permettendo un'interazione diretta tra i residenti e le decisioni locali. Il coordinatore di Fratelli d'Italia a Reggio Calabria, la professoressa Ersilia Cedro, ha lanciato un accorato appello contro quanto definisce un tentativo della sinistra locale di ridurre la partecipazione democratica.

