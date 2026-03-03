Reggiani a Dubai c’è chi resta | Ora ci sentiamo più tranquilli

Alice Cocchi, una studentessa di 21 anni di Reggio Emilia, si trova attualmente a Dubai dove ha partecipato a un progetto Onu insieme ad altri 200 giovani. Dopo aver trascorso del tempo nella città, sta preparando il rientro in Italia. Alcuni residenti locali hanno dichiarato di sentirsi più tranquilli e di aver scelto di rimanere nella zona, mentre altri si apprestano a partire.

Alice Cocchi, studentessa 21enne reggiana a Dubai per un progetto Onu con altri 200 giovani, sta rientrando in Italia. Il suo volo, organizzato dallo Stato, atterrerà a Malpensa nel pomeriggio, mettendo fine a giorni di grande incertezza. Alice ha coordinato il rientro via social, invitando le famiglie a organizzarsi per il trasporto dall'aeroporto milanese alle rispettive città. Ad annunciare il rientro è stata lei stessa con un messaggio inviato via social: "Domani (oggi per chi legge, ndr) partiamo per l'Italia. Arriveremo alle 16. Il volo sarà da Abu Dhabi". Il gruppo si ritroverà stamattina alle 7 nelle rispettive lobby degli hotel. "Chi sta con Aida seguirà indicazioni da Aida, verrà un pullman direttamente lì.