L’esperienza di un architetto italiano in Svizzera evidenzia le differenze culturali nel rispetto delle norme edilizie. Mentre in Italia si tende a percepire una maggiore elasticità, in Svizzera le regole sono rigorose e chi sbaglia subisce conseguenze concrete. La storia di Teodoro Rossolino, che fino al 2013 aveva una casa a Caserta, riflette il valore di un approccio rispettoso delle normative e della pianificazione nel settore edilizio.

Le case ci capitano, si scelgono, ci cambiano e si cambiano. La casa di Teodoro Rossolino fino al 2013 era a Caserta. Poi, proprio lui che le case le progetta, ha deciso di cambiare la propria. A 45 anni sceglie di spostarsi in Svizzera, a più di mille chilometri da quella di origine. “È iniziato così il mio secondo tempo: volevo trovare il mio posto nel mondo”, racconta con orgoglio. Quando parla, Teodoro affastella tante parole, corre tra i concetti e ricorda ogni dettaglio. Ha tanto da dire. Poi si ferma e si emoziona: “Dopo molti mesi mi hanno raggiunto mia moglie e mia figlia, che aveva solo un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Architetto in Svizzera: “In Italia ci sentiamo più furbi, qui il rispetto delle regole è rigoroso. E chi sbaglia, paga”

Leggi anche: Test Medicina e presunte irregolarità, Maggi: “Come spiegare agli studenti il rispetto delle regole se vince chi copia e ha raccomandazioni? Qui in Italia conta l’amico giusto”

Leggi anche: Il “buco nero“ delle case Aler . Tra muffa e danni mai riparati: "Qui ci sentiamo abbandonati"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Architetto in Svizzera: “In Italia ci sentiamo più furbi, qui il rispetto delle regole è rigoroso. E chi sbaglia, paga” - Poi, proprio lui che le case le progetta, ha deciso di cambiare la propria. ilfattoquotidiano.it