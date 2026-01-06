Vigilanza nelle stazioni negozianti e cittadini soddisfatti | Un primo importante passo Ora ci sentiamo più sicuri

A Montecatini Terme, dal 6 gennaio 2026, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato un servizio di vigilanza privata nelle stazioni di piazza Gramsci e piazza Italia, dalle 17 alle 24. La misura, richiesta dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha già incontrato il favore di commercianti e cittadini, che ora si sentono più sicuri nelle aree di maggiore afflusso.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.