Vigilanza nelle stazioni negozianti e cittadini soddisfatti | Un primo importante passo Ora ci sentiamo più sicuri
A Montecatini Terme, dal 6 gennaio 2026, Rete Ferroviaria Italiana ha avviato un servizio di vigilanza privata nelle stazioni di piazza Gramsci e piazza Italia, dalle 17 alle 24. La misura, richiesta dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha già incontrato il favore di commercianti e cittadini, che ora si sentono più sicuri nelle aree di maggiore afflusso.
Montecatini Terme, 6 gennaio 2026 – Soddisfatti i commercianti per la decisione di Rete Ferroviaria Italiana che, in seguito alla richiesta presentata dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica lo scorso 22 giugno, ha avviato da ieri, tutti giorni dalle 17 alle 24, un servizio di vigilanza privata nelle stazioni ferroviarie di piazza Gramsci e piazza Italia. La goccia che ha fatto traboccare un vaso colmo è stata l’agghiacciante aggressione avvenuta la settimana prima di Natale in piazza XX Settembre e i cinque arresti effettuati in meno di quarantotto ore dalla polizia di Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
