Referendum giustizia | i penalisti reggini in piazza per il Sì alla separazione delle carriere
Reggio Calabria si prepara a un confronto diretto sulla riforma costituzionale della giustizia. La camera penale sceglie la piazza per spiegare ai cittadini le ragioni del Sì alla separazione delle carriere, puntando su informazione, trasparenza e dialogo.Il prossimo 22 dicembre, dalle ore 10.00. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Referendum sulla separazione delle carriere: il 22 dicembre la Camera Penale di Reggio Calabria in piazza per il “Sì”.
Referendum sulla Giustizia: la Camera Penale di Reggio Calabria pronta a scendere in piazza per le ragioni del “sì” - 00, dinanzi al Teatro “Cilea”, la Camera Penale di Reggio Calabria scenderà in piazza per incontrare i cittadini e spiegare, in modo semplice e tra ... strettoweb.com
