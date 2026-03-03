Referendum Enrico Grosso Comitato per il No | Di Matteo non ha torto Una magistratura debole conviene solo a criminali e mafiosi

Un referendum sulla giustizia ha suscitato discussioni tra politici e cittadini, evidenziando le preoccupazioni sulla forza e l’indipendenza dei giudici nel sistema. In questo contesto, un rappresentante del Comitato per il No ha affermato che una magistratura debole favorisce criminali e mafiosi. La questione rimane al centro del dibattito pubblico, con molte opinioni che si contrappongono sulla sua interpretazione e sui possibili effetti.

Il referendum sulla giustizia continua a dividere la politica e a sollevare interrogativi sull'indipendenza dei giudici e sugli equilibri costituzionali. Di questo e di molto altro, Fanpage.it ne ha parlato con Enrico Grosso, presidente del Comitato per il No.