Referendum anche Fini vota sì | Ecco perché è una riforma necessaria

Gianfranco Fini, ex presidente della Camera, ha espresso il suo sostegno al referendum sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo. Durante un'intervista a BeeMagazine, ha dichiarato che la riforma è “necessaria” e ha spiegato le sue ragioni senza entrare in dettagli specifici. La sua posizione si aggiunge a quella di altri sostenitori del sì al voto referendario.

L’ex presidente della Camera: “Preoccupanti i toni usati in questa campagna”. Poi su Giorgia Meloni: “Con lei Italia credibile” La riforma della giustizia è "necessaria": non ha dubbi Gianfranco Fini. L'ex presidente della Camera è intervenuto ai microfoni di BeeMagazine, rivista online del Gruppo The Skill, e ha ribadito il suo sì al referendum del 22 e 23 marzo, ma non solo. "Trovo francamente preoccupanti i toni usati in questa campagna", il suo j'accuse: "Sentire autorevoli magistrati evocare mafiosi e corrotti come elettori del sì significa spostare il dibattito dalla sostanza alla propaganda. È vero che, a tratti, anche il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

