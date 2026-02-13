Gratteri al referendum sulla giustizia | un voto inatteso tra efficienza richiesta e fiducia in una riforma necessaria

Nino Gratteri si è presentato al referendum sulla giustizia a Napoli, sorprendendo molti con la sua presenza in un momento di grande attesa per la riforma. La sua partecipazione è stata motivata dalla volontà di sostenere un sistema più rapido e trasparente, ma anche di esprimere le sue riserve sulla reale efficacia delle proposte in discussione. A differenza di altri, ha sottolineato come la fiducia nelle istituzioni richieda interventi concreti piuttosto che semplici modifiche formali. La sua presenza ha acceso il dibattito tra chi chiede una maggiore efficienza e chi teme rischi di ingiustizie.

Gratteri al Referendum sulla Giustizia: Una Scelta che Accende il Dibattito e Spiega una Frustrazione. Il procuratore Nicola Gratteri, figura di spicco nella lotta alla criminalità organizzata, ha annunciato la sua intenzione di votare “sì” al prossimo referendum sulla riforma della giustizia. La decisione, inattesa, è stata resa nota attraverso la reazione del giornalista Consolato Cicciù, che ha espresso la sua sorpresa e il suo sostegno alla scelta di Gratteri, motivandola con una riflessione personale sulla necessità di un sistema giudiziario più moderno ed efficiente. La Lettera di Cicciù: Una Voce dal Basso.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Bari è stato costituito il Comitato per il Sì al Referendum sulla Giustizia, in vista delle votazioni del 22 e 23 marzo.

La campagna referendaria si scalda anche in Umbria.

Contenuti correlati

Gratteri sul referendum sui giudici: “Vogliono votare presto perché il no sta recuperando”

Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Gratteri: Riforma che favorisce gli imputati ricchi; Al referendum imputati e massoni schierati per il sì.Bufera su Gratteri; Referendum Giustizia, è scontro su Gratteri. Il procuratore: Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati. Nordio: Serve il test psico-attitudinale?; Referendum, nei sondaggi si riduce il vantaggio del sì sul no. Gratteri: Voteranno sì imputati e massoneria deviata: è polemica.

Esplode il caso Gratteri: Al referendum sulla Giustizia voteranno Sì indagati e massoni, cosa è successoSi infiamma la polemica sulle parole di Nicola Gratteri, secondo cui al referendum sulla Giustizia per il 'no' voteranno le persone perbene ... fanpage.it

Referendum sulla Giustizia, Gratteri sotto accusa: esplode la polemica politica e istituzionaleLe parole di Gratteri sul referendum sulla Giustizia dividono politica e istituzioni, tra accuse di malafede e difesa della libertà di voto. notizie.it

Gratteri ora assegna patenti di onestà sul referendum: "Le persone perbene voteranno No, gli indagati e i massoni voteranno Sì". E il fronte del No tace, così come Anm e Pd - @ErmesAntonucci x.com

Il faccia a faccia ospitato da Bruno Vespa tra le ragioni del sì e quelle del no al referendum sulla Giustizia. Sia Bachelet che Nordio hanno condannato le parole di Nicola Gratteri, poi lo scontro sui provvedimenti disciplinari, caso Palamara e Tortora - facebook.com facebook