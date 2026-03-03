Referendum a Messina un convegno con le ragioni del Si

Il 5 marzo alle 18.30, nell'ex chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina, si terrà un convegno dedicato alle “ragioni del Si” in vista del referendum sulla giustizia che si svolgerà il 22 e il 23 marzo. L'evento è organizzato per discutere le motivazioni a favore del sì, con la partecipazione di relatori e pubblica interessata.

Il prossimo 5 marzo, ore 18.30, l'ex chiesa di Santa Maria Alemanna ospiterà un convegno dedicato alle "ragioni del Si" del prossimo referendum sulla giustizia in programma il 22 e il 23 marzo. Ad organizzarlo Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la giustizia rappresenti uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto.