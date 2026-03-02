FdI e le ragioni del Sì a convegno

Alle 20.30 di oggi, a Castel San Pietro, si svolge un convegno nella Sala Sassi in via Fratelli Cervi 3, organizzato da Fratelli d’Italia. L’evento apre una serie di incontri programmati nelle prossime settimane per sostenere il Sì al prossimo referendum. La campagna coinvolge diversi relatori e si concentra sulla promozione delle ragioni a favore della consultazione.

Parte oggi alle 20.30 a Castel San Pietro, in Sala Sassi (via Fratelli Cervi 3), la campagna per il Sì al prossimo referendum, che mette in fila diversi appuntamenti nelle prossime settimane. Il primo tra questi è il convegno organizzato da Fratelli d’Italia dal titolo: ’Le ragioni del Sì al Referendum: non c’è sicurezza senza giustizia’, momento di approfondimento volto a spiegare ai cittadini cosa secondo i meloniani cambierà concretamente in caso di vittoria del Sì. L’incontro vedrà la partecipazione come ospite di rilievo nazionale dell’avvocato Giuseppe Cherubino, membro dell’Osservatorio Carcere dell’Unione Camere Penali Italiane. "Grazie alla sua esperienza tecnica e sul campo, Cherubino illustrerà l’urgenza di un sistema giudiziario più efficiente e garantista", spiegano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cassino, convegno-dibattito sil referendum "Le ragioni del sì e del no"L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la giustizia rappresenti uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto.

Vacchi (FdI): "Ecco le ragioni del sì". Gli avvocati penalisti si mobilitano"Da avvocato, politico e amministratore dico ‘tre volte’ sì alla separazione delle carriere".

Referendum sulla giustizia: le ragioni del si e del no a confronto

