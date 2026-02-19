Cassino convegno-dibattito sil referendum Le ragioni del sì e del no

Il Rotary Club Cassino ha organizzato un incontro sul referendum costituzionale sulla giustizia, a causa dell'importanza del tema per il futuro del paese. Durante la serata, i partecipanti hanno ascoltato le opinioni di esperti e cittadini sui motivi per votare sì o no. L’obiettivo era chiarire dubbi e favorire un dibattito aperto e informato. L’evento si è svolto in una sala piena di interesse, con un pubblico che ha posto domande e condiviso le proprie idee. La discussione si è conclusa con un confronto diretto tra i presenti.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la giustizia rappresenti uno dei pilastri fondamentali dello Stato di diritto. Le eventuali modifiche costituzionali in questo ambito incidono sull'equilibrio tra i poteri dello Stato, sulle garanzie dei cittadini e sull'assetto complessivo dell'ordinamento democratico. Per questo motivo, il Club ha ritenuto doveroso promuovere un momento di riflessione serio e documentato, volto ad analizzare contenuti e implicazioni del quesito referendario. «Il Rotary – sottolinea il Presidente Emilio Mignanelli – non assume posizioni di parte, ma promuove conoscenza, dialogo e senso di responsabilità civica.