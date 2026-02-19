L' appello del Comune di Verona | cercasi scrutatori e presidenti di seggio per il referendum di marzo

Il Comune di Verona ha pubblicato un appello per trovare scrutatori e presidenti di seggio, a causa del prossimo referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo 2026. L’amministrazione cerca cittadini disponibili a partecipare alle operazioni di voto, essenziali per garantire il corretto svolgimento della consultazione. La richiesta riguarda persone di tutte le età che vogliano contribuire alla gestione delle urne e dei verbali. Chi fosse interessato può presentare domanda presso gli uffici comunali entro i prossimi giorni.

In vista del referendum sulla giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il Comune di Verona ha avviato le procedure organizzative legate allo svolgimento delle operazioni di voto, richiamando l’attenzione dei cittadini sulla possibilità di ricoprire incarichi nei seggi elettorali. L’Ufficio elettorale ha infatti reso noto che sono ancora disponibili posti sia per scrutatori sia per presidenti di seggio. L’amministrazione invita pertanto le persone interessate a consultare le pagine dedicate sul sito istituzionale, dove sono pubblicate le informazioni necessarie e la modulistica per presentare la propria candidatura.🔗 Leggi su Veronasera.it

