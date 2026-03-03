Recuperato dai carabinieri rarissimo opuscolo del ’500

I carabinieri hanno recuperato un raro opuscolo del XVI secolo, risalente al 1500. Sul frontespizio si nota un piccolo segno a matita e una sigla, ‘UA’, che il bibliotecario dell’Istituto delle Scienze, attivo tra il 1709 e il 1785, aveva abitualmente scritto sui volumi della collezione di Ulisse Aldrovandi. L’opuscolo rappresenta un pezzo unico tra i documenti storici.

Un piccolo segno a matita in calce al frontespizio. Una sigla, 'UA', che il bibliotecario dell'Istituto delle Scienze Ludovico Montefani Caprara, vissuto tra il 1709 e il 1785, era solito tracciare sui libri della collezione del naturalista Ulisse Aldrovandi che catalogava. È una storia che attraversa i secoli e i mari quella delle Odae felices, per Nicolaum Nomeseium, un rarissimo opuscolo edito a Roma nel 1588 che, dopo un'avventurosa peregrinazione che l'ha portato fino agli Stati Uniti, nei giorni scorsi è tornato a casa. Alla Biblioteca dell'Archiginnasio, a cui è stato riconsegnato dai carabinieri del Nucleo tutela del patrimonio di Torino.