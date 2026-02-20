Gufo ferito recuperato dai carabinieri

GROSSETO Intervento provvidenziale dei carabinieri forestali di Grosseto che, nelle prime ore di ieri. I militari dell'Arma hanno tratto in salvo un gufo europeo (Asio otus) che era stato ferito. Il rapace è stato notato mimetizzato a terra nel parco della caserma di Piazza del Risorgimento. A quel punto i carabinieri, avvicinatisi con estrema cautela, hanno accertato che l'esemplare presentava alcune ferite vicino al becco e su una zampa. Lesioni che lo rendevano incapace di volare, e di conseguenza, di alimentarsi. Inoltre, la sua permanenza a terra lo esponeva al rischio di attacchi da parte di altri predatori.