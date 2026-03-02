Un rarissimo opuscolo di fine Cinquecento è tornato all’Archiginnasio

Un rarissimo opuscolo risalente al 1588 è stato ritrovato all’Archiginnasio di Bologna. Il documento, considerato tra i più rari del periodo, è stato recuperato durante lavori di restauro e ora sarà sottoposto a conservazione e studio. L’opuscolo, di piccole dimensioni, contiene testi e illustrazioni che risalgono alla fine del Cinquecento. La scoperta è stata annunciata dalle autorità culturali locali.

Bologna, 2 marzo 2026 – Un opuscolo "di eccezionale importanza" risalente al 1588, è stato restituito dal Nucleo carabinieri Tutela patrimonio culturale di Torino all'Archiginnasio: si tratta 'Odae felices, per Nicolaum Nomeseium' e fa parte di una donazione alla biblioteca relativa a una raccolta libraria appartenuta al marchese Aldobrandino Malvezzi de' Medici (1881-1961), avvenuta nel 1931 e costituita da oltre 22mila volumetti e opuscoli dei secoli XIII-XVIII. L'opera archivistica mancava dagli inventari di catalogazione post bellici, dopo i terribili bombardamenti caduti su Bologna nel 1944.