A Napoli il Graduation Day della X Edizione del Master in HR e Digital Recruiting

A Napoli si è tenuto il Graduation Day della X Edizione del Master in HR e Digital Recruiting. Gli studenti hanno festeggiato il traguardo, pronti a entrare nel mondo del lavoro con nuove competenze. La città si conferma come un punto di riferimento per chi cerca formazione e opportunità nel settore digitale.

Non più un luogo da cui andare via, ma una destinazione in cui costruire competenze, lavoro e visione. È questo il cambio di paradigma che fa da sfondo al Graduation Day del Master in HR e Digital Recruiting – X Edizione, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 presso l’IPE Business School di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Napoli Grad Il CUOA celebra il Graduation Day 2025 e i 30 anni del Master Honoris Causa Il CUOA celebra il Graduation Day 2025 e i 30 anni del Master Honoris Causa La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Napoli Grad Argomenti discussi: Nexi: assunzioni a tempo indeterminato per laureati con Graduate Program 2026 in Italia. Un nuovo spazio per celebrare i Graduation Days al Poliba! Da oggi, nei pressi dell’ingresso dello Student Center del Campus del Politecnico di Bari, è attiva una postazione dedicata alle fotografie dei neolaureati: uno spazio pensato per fermare un mom - facebook.com facebook

