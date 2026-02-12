A Napoli il Graduation Day della X Edizione del Master in HR e Digital Recruiting

A Napoli si è tenuto il Graduation Day della X Edizione del Master in HR e Digital Recruiting. Gli studenti hanno festeggiato il traguardo, pronti a entrare nel mondo del lavoro con nuove competenze. La città si conferma come un punto di riferimento per chi cerca formazione e opportunità nel settore digitale.

Non più un luogo da cui andare via, ma una destinazione in cui costruire competenze, lavoro e visione. È questo il cambio di paradigma che fa da sfondo al Graduation Day del Master in HR e Digital Recruiting – X Edizione, in programma mercoledì 25 febbraio 2026 presso l’IPE Business School di.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

