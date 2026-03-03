Recluso in casa perché la strada è piena di buche per un uomo in carrozzina | per il Comune non esisto

Un uomo in sedia a rotelle si trova costretto a rimanere in casa perché la strada davanti alla sua abitazione è troppo dissestata e piena di buche. Il Comune non ha ancora intervenuto per sistemare il manto stradale, lasciando il residente isolato e senza possibilità di uscire. La situazione riguarda direttamente chi vive in quella zona e si trova in condizioni di mobilità ridotta.

La strada in cui vive Giovanni Alagna è troppo dissestata e piena di buche per una persona che vive in sedia a rotelle come lui, per questo è costretto a restare chiuso in casa. Chiede un intervento del Comune di Carini (Palermo) ma la risposta è negativa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

