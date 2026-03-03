Real Madrid sconfitta inaspettata col Getafe! Arbeloa punito da un’ex meteora dell’Inter | ecco com’è andata

Il Real Madrid ha perso contro il Getafe in una partita considerata inaspettata, con Arbeloa che è stato punito da un ex giocatore dell’Inter. La sconfitta di ieri sera complica la corsa dei Blancos verso le prime posizioni in classifica. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti tifosi e osservatori del campionato.

Arbeloa ammette che il Real Madrid può "giocare molto meglio" dopo la sconfitta shock contro l'Osasuna L'allenatore del Real Madrid Alvaro Arbeloa ha ammesso che la sua squadra può "giocare molto meglio" dopo aver perso punti nella corsa al titolo... Il Real Madrid crolla in casa contro il Getafe: ora il Barcellona può tentare la fuga! I Blancos incappano in un'altra sconfitta, la seconda filata, e questa tra le mura del Bernabeu con l'ex Inter Satriano autore di un gol pazzesco Real Madrid-Getafe 0-1, gran gol dell'ex Inter Satriano al Bernabeu L'attaccante del Getafe autore del gol decisivo nel posticipo della Liga. E ora il Barcellona si allontana in classifica