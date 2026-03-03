Sabato pomeriggio, intorno alle 15, i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione nel comprensorio faentino in seguito a una denuncia presentata dal figlio. Dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, i genitori hanno espresso le proprie scuse, reagendo alla segnalazione. La vicenda riguarda un episodio avvenuto all’interno di una famiglia residente nella zona.

Verso le 15 di sabato i carabinieri erano andati a casa loro, nel comprensorio faentino, per una perquisizione domiciliare perché il figlio 16enne verso le 8 di quella stessa giornata sul bus per Riolo Terme carico di studenti, aveva accoltellato a una coscia un 19enne (prognosi di 25 giorni) per possibili screzi anche riferibili all’uso di stupefacenti. I due genitori - entrambi ultracinquantenni, lei incensurata, lui con precedenti di polizia - avevano però reagito ferendo due militari (prognosi di due e quattro giorni) e venendo perciò arrestati. Per entrambi, difesi dall’avvocato Vassilia Casselli, ieri mattina davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, è arrivata la convalida dell’ arresto eseguito per resistenza e lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reagiscono dopo la denuncia del figlio: ora le scuse

Amici 25, Riccardo Stimolo nella bufera dopo il gesto terribile. Le scuse e cosa accade oraDiscussioni accese e la richiesta di un provvedimento: il gesto (terribile) di Riccardo Stimolo ad Amici 25 ha creato non poche polemiche.

“Mio figlio aveva una vita quasi normale, ora rischia la vita”, la denuncia della madre del bimbo a cui è stato trapiantato un cuore “bruciato”“Mio figlio aveva una vita quasi normale, seguiva una cura farmacologica, giocava, mangiava regolarmente.

GERRY SCOTTI RISPONDE ALLE GRAVI ACCUSE DI CORONA A FALSISSIMO.