RC auto | classe di merito e premio di polizza

In Italia, il sistema delle assicurazioni auto si basa principalmente sulla classe di merito Bonus-Malus, un punteggio che varia a seconda del comportamento del guidatore. Questa classe determina il premio della polizza, premiando chi non ha causato incidenti e penalizzando chi ne ha provocati. La classe di merito viene aggiornata annualmente e influisce direttamente sul costo dell’assicurazione.

Per decenni, il fulcro del sistema assicurativo italiano è stato la classe di merito Bonus-Malus: un numero che scala verso il basso premiando la guida senza incidenti. Oggi, sebbene la storia assicurativa resti un punto di riferimento, entrano in gioco altre variabili. Un fattore che incide notevolmente sul risparmio è la capacità della realtà assicurativa di offrire vantaggi a chi assicura più veicoli all’interno dello stesso nucleo familiare o della cerchia di conoscenti. Attraverso l’iniziativa “Family & Friends”, ad esempio, ConTe.it permette di ottenere uno sconto che può arrivare fino al 25% sulla polizza di un’ulteriore auto o moto appartenente allo stesso nucleo familiare o a un amico. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Rc auto, polizza media salita dell’1,2%: un assicurato su cento cambierà classeMano al portafoglio per l’Rc auto: il 2026 porterà un rincaro per parecchi automobilisti, mentre in Bergamasca la polizza media è aumentata dell’1,2%... Rc auto, a Roma in calo il costo dell'assicurazione ma in 50.000 peggioreranno la classe di meritoIl premio dell’rc auto a Roma diminuisce ma si mantiene ben al di sopra del resto d’Italia. POLIZZA RCA: SI PUÒ EREDITARE LA CLASSE DI MERITO DEL GENITORE DEFUNTO #assicurazioni #consumatori Tutto quello che riguarda RC auto: classe di merito e premio di... Temi più discussi: Assicurazione auto, prezzi Rca: le Province più care. Classifica; Prezzi RC Auto 2025: i dati IVASS sui premi assicurativi; Premi raddoppiati nell’Rc Auto, aumenti di 60 euro nelle tlc: come orientarsi tra il caro tariffe; Federcarrozzieri: costi dell’auto in crescita nel 2025. Classe di merito RC assicurazione auto: quanto dura e come non perderla (Bersani e RC Familiare)La classe di merito dell’assicurazione auto (ma anche di quella moto e scooter) è un elemento cruciale per definire la tariffa della polizza assicurativa di un’auto, moto, scooter. Ma cosa succede se ... newsauto.it Classe di merito RC assicurazione auto: quanto dura e come non perderla (Bersani e RC Familiare)Tutto quello che devi sapere sulla classe di merito. Se l'assicurazione della tua auto, moto o scooter è scaduta da tempo, attenzione! La tua classe di merito ha un limite di validità di 5 anni. Le ... newsauto.it A Roma un'intera famiglia è stata travolta da un'auto che fuggiva a un controllo di polizia. In arresto ora ci sono tre uomini. - facebook.com facebook #ANFIANews - Mercato auto #Italia a febbraio 2026 mercato in accelerazione: +14% in aumento le auto BEV, con quota dell’8%, anche grazie alla coda dagli incentivi sull’elettrico #ANFIASocial Leggi il comunicato anfia.it/it/comunicazio… x.com